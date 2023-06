Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf Bahnsteig gepinkelt - 33-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Essen (ots)

Am Sonntagvormittag (18. Juni) überprüften Bundespolizisten einen Mann im Essener Hauptbahnhof. Wenig später sperrte er sich und versuchte von der Bundespolizeiwache zu fliehen.

Gegen 10:45 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Essen einen Mann, welcher an eine Säule urinierte. Die Beamten kontrollierten den 33-Jährigen. Überprüfungen ergaben, dass dieser Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Er gab jedoch gegenüber den Beamten an, dass die Staatsanwaltschaft nicht ihn, sondern seinen Zwillingsbruder suchen würde.

Zur Klärung des Sachverhaltes brachten die Einsatzkräfte den polnischen Staatsbürger zur Bundespolizeiwache. Dort verhielt er sich plötzlich unkooperativ und versuchte die Flucht zu ergreifen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Daraufhin wurde der Mann ohne festen Wohnsitz fixiert. Weitere Versuche, auf den augenscheinlich Gesuchten deeskalierend einzuwirken, scheiterten. Er sperrte sich und wehrte sich mit vollem Körpereinsatz gegen die Festnahme. Daraufhin wurde der Aggressor zu Boden gebracht und gefesselt. Dagegen sperrte sich er sich weiterhin.

Recherchen ergaben, dass die Festnahme sich tatsächlich gegen den Zwillingsbruder richtete. Erst dann beruhigte sich der 33-Jährige. Die Staatsanwaltschaften Hagen und Dortmund hatten ihn jedoch wegen Diebstahlsdelikten zur Ermittlung seines Aufenthaltes ausgeschrieben.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Verunreinigung von Bahnanlagen ein.

