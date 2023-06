BPOL NRW: Mann (43) flüchtet nach Raubdelikt - vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (17.06.) verhafteten Beamte einen 23-Jährigen nachdem dieser am Bahnhof in Köln Messe/Deutz randaliert hatte. Bei der Personalienüberprüfung kamen einige Fahndungen zu Tage und der junge Mann versuchte die Flucht zu ergreifen. Gegen 16:30 Uhr meldete ein Ehepaar einen Randalierer am Gleis 12 des Bahnhofs Köln Messe/Deutz. Die ...

mehr