Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet mehrfach Gesuchten am Bahnhof Köln Messe/Deutz

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (17.06.) verhafteten Beamte einen 23-Jährigen nachdem dieser am Bahnhof in Köln Messe/Deutz randaliert hatte. Bei der Personalienüberprüfung kamen einige Fahndungen zu Tage und der junge Mann versuchte die Flucht zu ergreifen.

Gegen 16:30 Uhr meldete ein Ehepaar einen Randalierer am Gleis 12 des Bahnhofs Köln Messe/Deutz. Die angesprochene Streife begab sich unmittelbar an den Bahnsteig und traf den aggressiven jungen Mann an. Bei der Überprüfung seiner angegebenen Personalien stellte sich zunächst heraus, dass er diese falsch angegeben hatte. Ferner konnten die Beamten ihn dennoch mit den hinterlegten Daten im System identifizieren und ermittelten, dass drei Haftbefehle wegen Bedrohung, Urkundenfälschung und Diebstahl gegen den 23-Jährigen vorliegen. Darüber hinaus wird er in acht Fällen von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen ähnlicher Delikte gesucht. Bei dem Bekanntwerden der Fahndungen gegen ihn ergriff der Gesuchte die Flucht, konnte jedoch durch die Kräfte daran gehindert und zurückgehalten werden. Hierbei trat und kratzte er nach den Beamten und griff sogar in die Richtung der Waffe von einem der Uniformierten. Die Polizisten wehrten diesen Versuch ab und legten ihm die Handfesseln an. Im Anschluss verbrachten sie den Beschuldigten zur Dienststelle und sprachen ihm die Festnahme aus. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und falscher Namensangabe.

