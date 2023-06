Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taube verursacht Böschungsbrand am Hauptbahnhof Minden

Minden (ots)

Einen Böschungsbrand im Bereich der Abstellgleise des Hautbahnhofes Minden führte am Sonntagnachmittag (18. Juni) zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb. Ausgelöst wurde der Böschungsbrand offensichtlich durch eine Taube, die den Fahrdraht der Oberleitung im Flug berührte und einen Kurzschluss verursachte. Durch Funkenflug oder durch das in Brand geratene Gefieder der Taube entzündete sich trockenes Gras und Buschwerk einer brachliegenden Fläche neben den Gleisen. Einen Hinweis hierzu gab der Fund eines Tauben-Kadavers an der Brandstelle. Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr Minden war der Bahnbetrieb von 16:26 - 17:25 Uhr komplett und bis 18:18 Uhr teilgesperrt. Durch den Vorfall entstand ein Flurschaden von etwa 200qm.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell