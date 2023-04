Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der erst nach mehreren Tagen angezeigt wurde. Die Fahrerin eines Pkw Audi A 1 stellte bereits am Donnerstag, 30.03.2023, ihren Pkw in Mittelhof, Niederkrombach, auf dem Zufahrtsweg zum Sportplatz ab. In der Zeit zwischen 19:30 und 22:00 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Pkw vorne rechts. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell