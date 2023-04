Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit flüchtiger Person

Hardert (ots)

In der Nacht vom 01.04.2023 auf den 02.04.2023 wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus ein abgestellter Pkw im Feld neben der K 104 in der Gemarkung Hardert gemeldet. Vor Ort ließ das Spurenbild Rückschlüsse auf ein Fahrmanöver zu, durch welches der Pkw von der Fahrbahn abkam und dort aufgrund des witterungsbedingt aufgeweichten Bodens nicht mehr eigenständig entfernt werden konnte. Es entstand Flurschaden am Feld. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

