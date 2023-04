Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendbericht PI Betzdorf

Betzdorf/Kirchen(Sieg) (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntag, den 02.04.2023 gegen 04:09Uhr befuhr der Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Bundesstraße 62 von Kirchen (Sieg) aus kommend in Fahrtrichtung Siegen. Kurz vor der Ortschaft Freusburg kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallt. Der bewusstlose Fahrzeugführer konnte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallursache dauern an. Durch den Unfall wurde zudem ein schwerer Betondeckel eines Abwasserkanals weggedrückt. Die Gefahrenstelle, ein tiefer Schacht, musste abgesichert werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Sonntagmorgen, den 02.04.2023 gegen 08:00Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in der Bahnhofstraße in Kirchen (Sieg) mehrere Gullideckel fehlen würden. Eine Überprüfung der Beamten vor Ort ergab, dass im dortigen Straßenverlauf insgesamt sechs Gullideckel aus der Verankerung gehoben und an den Straßenrand geworfen wurden. Eine Strafanzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde erfasst.

Die Polizei Betzdorf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell