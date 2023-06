Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertaler Hauptbahnhof - 19-Jähriger greift Bundespolizisten mit Gürtel an

Wuppertal (ots)

Ein junger Mann (19) versuchte in den frühen Morgenstunden des Sonntages (18. Juni), um 04.30 Uhr Beamte der Bundespolizei mit seinem Gürtel anzugreifen. Die Bundespolizisten setzten Pfefferspray ein und der Verdächtige flüchtete. Die Uniformierten konnten den Mann stellen, fesseln und dem Bundespolizeirevier zuführen.

Reisende informierten das Bundespolizeirevier Wuppertal über einen aggressiven und lautstarken Mann in der S8. Die eingesetzte Streife konnte bei Halt am Wuppertaler Hauptbahnhof am Bahnsteig zu Gleis 5 den 19-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen antreffen und kontrollieren. Hierbei verhielt sich der junge Mann verbal aggressiv und die Uniformierten erteilten einen Platzverweis. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und wurde aus dem Zug geleitet. Im weiteren Verlauf verfolgte der 19-Jährige die Uniformierten, beleidigte diese und versuchte einen der Beamten am Bahnsteig 2 mit seinem Gürtel zu schlagen. Die Bundespolizisten konnten dem Schlag ausweichen. Anschließend forderten die Beamten den Mann auf, den Gürtel fallen zu lassen. Durch einen weiteren Versuch die Uniformierten mittels seines Gürtels anzugreifen, setzten die Beamten ihr Pfefferspray ein und trafen den 19-Jährigen im Gesicht. Der Gürtel wurde schlagartig fallen gelassen und der Tatverdächtige flüchtete über die Gleise in Richtung des Busbahnhofes.

Nach kurzer Flucht konnte der 19-Jährige gestellt, gefesselt und dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und widersetzte sich der Mitnahme. Der Tatverdächtige wurde dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Wuppertal zugeführt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung, der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell