Polizei Hagen

POL-HA: Streit eskaliert - Mann durch Rotkohl verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 10.07.2023, kam es gegen 12 Uhr zu einem Streit in Hagen-Haspe. Vorangegangen war ein Telefonat zwischen den späteren Kontrahenten. Kurz darauf erschienen drei Männer im Geschäft des 30-Jährigen in der Voerder Straße. Dort eskalierte der Konflikt, als er seine Kontrahenten zum Gehen aufforderte. Der 30-Jährige erhob zum Unterstreichen seiner Forderung ein Metzgerbeil, welches er während seiner Arbeit in der Hand hielt, legte es aber alsbald ab. Daraufhin warf ein 53-Jähriger aus der Gruppe dreimal mit Rotkohlköpfen, welche den 30-Jährigen trafen und verletzten. Kurz darauf trennten sich die Streitenden, als eine Polizeistreife den Konflikt wahrnahm und einschritt. Die Beamten legten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor. Was genau geschah und wieso es zum Streit kam, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei. (hir)

