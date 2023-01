Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt) Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag (15.01.2023), kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei durch Zeugen über eine verletzte Frau in der Schlachthofstraße in Neustadt an der Weinstraße informiert. Vor Ort konnte eine 56jährige Radfahrerin mit Gesichtsverletzungen angetroffen werden. Die Frau gab an, dass sie beim Befahren der Schlachthofstraße von drei Personen angesprochen wurde, die ihr Fahrrad auch am Gepäckträger festgehalten hätten. Durch dieses Festhalten sei sie gestürzt. Die drei Männer, die als dunkel gekleidet mit Kapuzen beschrieben wurden, seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Da ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrerin einen Wert von 1,56 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau zunächst stationär im Krankenhaus aufgenommen (keine Lebensgefahr). Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

