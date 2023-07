Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230712-2: Zeugensuche nach zwei versuchten Einbrüchen

Wesseling und Brühl (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll versucht haben, in der Nacht zu Dienstag (11. Juli) in ein Haus in Wesseling-Urfeld einzubrechen. Laut Zeugenaussage soll der Mann klein und schmächtig sein. Zudem habe er zur Tatzeit einen orangenen Gegenstand in der Hand gehalten.

Die Bewohnerin des Hauses an der Straße "Am Hohen Rain" alarmierte gegen 4.45 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass sie kurz zuvor durch laute Geräusche aufgewacht war. Daraufhin sei sie aufgestanden und habe den Gesuchten an der Hauseingangstür bemerkt. Als die Geschädigte auf sich aufmerksam machte, soll der Täter geflohen sein. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten Hebelmarken an der Haustür.

In Brühl ging die Bewohnerin eines Hauses an der Wittelsbacherstraße gegen 12.30 Uhr in den Keller. Als sie zurückkehrte, soll eine Frau in ihrem Wohnzimmer gestanden haben. Die Unbekannte habe die Geschädigte um Geld gebeten. Als die Bewohnerin sie aufforderte, das Haus zu verlassen und ihr einen Euro gab, sei die Unbekannte in Richtung Theodor-Heuss-Straße geflüchtet. Laut derzeitigem Sachstand erbeutete die Täterin nichts. Die Gesuchte soll circa 40 bis 50 Jahre alt und mit einem gemusterten Oberteil sowie einer Leggings in dunkelgrün bekleidet gewesen sein. Zudem habe sie dunkle Haare.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

