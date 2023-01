POL-F: 230118 - 0085 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Montagabend (16. Januar 2023) nahm die Polizei einen 23-jährigen Mann in der Nähe der Örtlichkeit "Am Waldpfad" samt Diebesgut fest. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Fahrzeugteile, die in den Nächten zuvor aus 12 Fahrzeugen im Stadtteil Goldstein entwendeten worden sind. Gegen 18.00 Uhr bemerkten zivile Polizeikräfte im ...

mehr