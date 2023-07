Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230713-2: Vorläufige Festnahme und Blutprobe nach Verfolgungsfahrt

Hürth (ots)

Fahrer eines Fords versuchte vor Polizeikontrolle zu flüchten

In der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) ist der Fahrer (20) eines Ford Mondeos in Hürth davongefahren, als Beamte beabsichtigten, ihn zu kontrollieren. Die Polizisten folgten dem Mann, stellten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Gegen 0.30 Uhr fiel Einsatzkräften der Polizei Rhein-Erft-Kreis das Auto des 20-Jährigen im Kreisverkehr von Kalscheurener Straße, Rodenkirchener Straße und der Straße "Am Feldrain" auf. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen bemerkte, wendete er und fuhr auf der Kalscheurener Straße in Richtung Köln davon. Die Polizisten folgten dem Mann und beabsichtigten, ihn zu kontrollieren. Der Fahrer des Fords missachtete sowohl das optische Anhaltezeichen "Stopp Polizei" als auch Blaulicht und Martinshorn und setzte seine Fahrt fort. Er versuchte über die Brühler Landstraße, die Alte Fischenicher Straße, die Bonnstraße, die Renault-Nissan-Straße und die Fischenicher Straße zu flüchten. Schließlich blieb das Auto in einem Grünstreifen an der Kölnstraße stecken. Die Polizisten stellten den Fahrer, der noch versucht hatte, wegzurennen. Sie durchsuchten den Mann und ermittelten seine Personalien.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von etwa 0,5 Promille. Die Beamten brachten den Festgenommenen zur Polizeiwache und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

