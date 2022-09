LPI-GTH: Eigentümer gesucht!

Landespolizeiinspektion Gotha

Eisenach (ots)

Am 09. September gegen 19.45 Uhr wurde ein amtsbekannter 22-jähriger Fahrer eines Rennrades einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. In der weiteren Folge der polizeilichen Maßnahme wurde das Fahrrad des Types Speed sichergestellt. Das schwarze Rennrad ist mit einem auffälligen Aufkleber mit der Botschaft "Behalt die Nerven!" versehen und hat einen gelben Vorderreifen sowie gelb abgeklebte Griffe am Lenker. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades, dieser wird gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0224256/2022) in Verbindung zu setzen. Für die zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. (jd)

