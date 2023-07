Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230717-1: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Rettungskräfte brachten Verletzten ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (14. Juli) wurde ein Radfahrer (58) in Elsdorf-Esch schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein naheliegendes Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der 58-Jährige gegen 15.50 Uhr auf der Straße "Auf der Heide" in Richtung Fahrradspeedway gefahren sein. Ein weiterer Fahrradfahrer (52) soll in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein. In einer Kurve seien sich die beiden Zweiradfahrer entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern, sollen beide Unfallbeteiligten versucht haben, auszuweichen. Dabei stürzten die Fahrradfahrer und der 58-Jährige zog sich die schweren Verletzungen zu. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

