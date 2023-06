LPI-SHL: Spielgeld eingezahlt - Anzeige erhalten

Suhl (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Freitag in einen Bungalow am Bocksberg in Suhl einzubrechen. Sie rechneten sicher nicht damit, dass der Eigentümer in der Gartenhütte schlief und durch die Geräusche an der Tür wach wurde. Überrascht von der Anwesenheit des Besitzers flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Bungalowtür entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

