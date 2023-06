LPI-SHL: Mehrere Anzeigen kassiert

Viernau (ots) - In der Zeit vom 27.05.2023 bis Sonntagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Gartengrundstück am Kirchberg in Viernau. Die unerwünschten Gäste verursachten einen Sachschaden von mehr als 200 Euro. Der Bungalow hielt dem Einbruchsversuch stand, sodass die Eindringlinge ohne Beute wieder von dannen ziehen mussten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

