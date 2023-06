Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch gescheitert

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter versuchten Sonntagmorgen in ein Klinikgebäude in der Talstraße in Zella-Mehlis einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch verursachten die Unbekannten einen Schaden von ca. 500 Euro. Ohne Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Eine Zeugin beobachtete zuvor eine Gruppe von fünf Jugendlichen, welche sich zur Tatzeit in Tatortnähe aufhielten. Ob es sich hierbei um die Einbrecher handelt, ist noch unklar. Weitere Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

