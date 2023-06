Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Partygäste beklaut

Bernshausen (ots)

Mehrere Besucher einer Veranstaltung, welche am Wochenende in der Ortslage Bernshausen stattfand, wurden Opfer eines dreisten Diebs. Dieser entwendete Geldbörsen aus Zelten, Taschen oder offen stehenden Autos. Drei derartige Sachverhalte wurden bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen angezeigt. In einem Fall wurde das Portemonnaie wieder aufgefunden, jedoch fehlte das zuvor enthaltene Bargeld. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen ist hierzu auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer Hinweise zu den Taten beziehungsweise zum Täter geben kann, setzt sich bitte unter 03695/5510 mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung.

