POL-PPRP: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen (ots) - Am 13.07.2023, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Orangeriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem 47-jährigen Autofahrer. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

