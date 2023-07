POL-PPRP: Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) - In der Fuggerstraße kam es am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 15:15 Uhr zu einem Unfall bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Dieses war mit seinem Roller aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren und wurde dort von einem Auto erfasst. Durch den Zusammenprall stürzte das Kind. Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto sowie dem Roller entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro. Rückfragen bitte an: ...

