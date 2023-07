Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei gestohlene Mofas

Ludwigshafen (ots)

Am 12.07.2023, gegen 09:50 Uhr, meldeten Anwohner im Hohen Weg in Ludwigshafen ein dauerhaftes Motorengeräusch. Vor Ort konnte ein kurzgeschlossener Roller auf dem hinteren Parkplatz festgestellt werden. Vermutlich wurde der Roller zuvor gestohlen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Ebenfalls am 12.07.2023, gegen 16:30 Uhr, bemerkte eine Zeugin, als sie aus ihrer Einfahrt in der Hauptstraße fahren wollte, dass diese durch ein Mofa blockiert war. Sie meldete dies der Polizei und fragte zeitgleich in der Nachbarschaft nach dem Fahrer. Ein Mann wollte zwischenzeitlich den Roller umparken, ging dann aber weg. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Mofa einen Tag zuvor in der Schmiedegasse gestohlen wurde.

Bei dem Mann, der den Roller umparken wollte, könnte es sich um den Dieb handeln. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 15 bis 16 Jahre alt, war mit schwarzer Sporthose und Badeschlappen bekleidet. Eine Oberbekleidung trug er nicht.

Ob die beiden Taten in Verbindung zu einander stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Haben Sie verdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell