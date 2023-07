Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund eines gemeldeten Randalierers fuhren Polizeikräfte in der Nacht vom 12.07.2023 auf den 13.07.2023, gegen 00:30 Uhr, in die Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Vor Ort stellten die Beamten einen 31-Jährigen grölend auf einem Balkon fest. Da der Mann sich bei der Kontrolle aggressiv gegenüber den Polizeikräften verhielt, sollte er gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich derart, dass das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) eingesetzt werden musste. Der Mann konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden. Da er alkoholisiert war, wurde dem 31-Jährigen in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Durch die Widerstandshandlungen wurden der 31-Jährige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

