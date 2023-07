Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Unmittelbar nach seinem Fahrtbeginn am frühen Mittwochabend (12.07.2023), bog ein 26-Jähriger mit seinem Auto in die Hauptstraße in Ludwigshafen ab. Hierbei übersah er den bereits auf der Hauptstraße fahrenden 21-jährigen Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Am Roller selbst entstanden ebenfalls mehrere Schrammen und Streifschäden.

Der Autofahrer fuhr ununterbrochen weiter, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Während dieser vom Rettungsdienst behandelt wurde, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer durch die genauen Angaben des Rollerfahrers ermittelt und an dessen Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

