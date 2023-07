POL-PPRP: Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (12.07.2023), gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Autofahrer die Bruchwiesenstraßen in Ludwigshafen. Während seines Abbiegevorgangs in die Raschigstraße übersah er eine 18-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein ...

