POL-PPRP: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (12.07.2023), gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Autofahrer die Bruchwiesenstraßen in Ludwigshafen. Während seines Abbiegevorgangs in die Raschigstraße übersah er eine 18-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

