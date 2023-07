POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 27-Jährigen - Fahndungsrücknahme

Altrip (ots) - Als ein 53-Jähriger am Mittwochabend (12.07.2023, 19 Uhr) eine Grill-Gasflasche in seiner Garage in der Friedrichstraße abstellte, kam es zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brandausbruch. Sowohl der 53-Jährige als auch seine Ehefrau wurden verletzt. Die Garage brannte größtenteils aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

