Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kassenhäuschen beschädigt- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an einem Kassenhäuschen eines Schwimmbades in der Schleusinger Allee. Offenbar um an die im Inneren befindlichen Geldkassetten zu gelangen, beschädigten der oder die Täter die Glasscheibe mit einem Stein. Entwendet wurde nichts, denn die Kassen waren geleert. Die Tatzeit liegt zwischen dem Neujahrstag, 17.00 Uhr und heute, 11.40 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0001164/2023) entgegen. (jd)

