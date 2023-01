Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten-Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen Silvester und Neujahr wurden durch ein oder mehrere unbekannte Personen zwei Zigarettenautomaten angegriffen. Die Automaten wurden gewaltsam geöffnet und Tabakwaren sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch unklar. Die angegriffenen Zigarettenautomaten befanden sich in der Oberhofer Straße und in der Südstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 000362/2023) entgegen. (jd)

