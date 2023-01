Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) (ots)

An einem in der Straße "Am Alten Markt" geparkten BMW verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Der oder die Täter zerstörten die Frontscheibe des Fahrzeuges offenbar mit einem pyrotechnischen Gegenstand. Die Tatzeit liegt zwischen 01.30 Uhr und 12.30 Uhr des Neujahrstages. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000467/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

