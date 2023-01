LPI-GTH: Brand

Wartburgkreis (PI Eisenach) (ots) - Zu mehreren Bränden durch Feuerwerkskörper kam es in der Silvesternacht im Wartburgkreis. Personen kamen hierbei zu keinem Zeitpunkt zu Schaden. 20.000 Euro Sachschaden entstand am 31.12.2022, gegen 19.00 Uhr bei einem Brand in Wutha-Farnroda. Ein Hühnerstall und ein unmittelbar angrenzendes Heulager gerieten auf Grund von Feuerwerkskörper in Brand. Verletzt wurde niemand. Die ...

