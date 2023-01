Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Arztpraxis- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter gelangten widerrechtlich in eine Arztpraxis in der Liebetraustraße. Anschließend durchsuchten der oder die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 21. Dezember 2022 und heute Morgen, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0000917/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell