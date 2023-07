POL-PPRP: Kind leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am 12.07.2023, gegen 09:50 Uhr, meldeten Anwohner im Hohen Weg in Ludwigshafen ein dauerhaftes Motorengeräusch. Vor Ort konnte ein kurzgeschlossener Roller auf dem hinteren Parkplatz festgestellt werden. Vermutlich wurde der Roller zuvor gestohlen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ebenfalls am 12.07.2023, gegen 16:30 Uhr, bemerkte eine Zeugin, als sie aus ihrer Einfahrt in der Hauptstraße fahren wollte, dass diese durch ein Mofa blockiert war. ...

mehr