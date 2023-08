Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall auf Klemensstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.7., 15:20 Uhr) ist es zu einem Unfall zwischen einer münsteraner Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer gekommen.

Nach Aussage der 48-Jährigen war sie mit ihrem Rad vom Prinzipalmarkt in Richtung Klemensstraße unterwegs. Am Anfang der Klemensstraße stand der männliche Radfahrer mittig auf der Fahrbahn. Sie beabsichtigte an ihm linkseitig vorbeizufahren. Als sie sich in Höhe des Mannes befand, fuhr er los. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich sie aus, stürzte anschließend zu Boden und verletzte sich leicht.

Eine Zeugin beschrieb den Mann als circa 1,80 Meter groß, 40-50 Jahre alt, korpulent und mit Glatze. Er trug eine hellgraue Jacke und eine braune Mütze und nutzte ein altes Herrenfahrrad.

Der unbekannte Radfahrer und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell