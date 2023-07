Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach vom 30.06.2023 - 02.07.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Sachbeschädigung

56637 Plaidt, Mühlenstraße, 30.06.23, 17:10h

Der Geschädigte gibt an, dass sein PKW (Toyota, Yaris, grau) über Nacht beschädigt wurde. Er habe sein Fahrzeug in der Mühlenstraße in Plaidt abgestellt und am nächsten Morgen beschädigt aufgefunden. Am Fahrzeug befindet sich ein ca. 1,50m langer Kratzer auf der Fahrerseite. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Andernach

Brand

56218 Mülheim-Kärlich, Poststraße, 30.06.23, 18:00 - 18:20h

FFW Mülheim-Kärlich löscht zwei kleine Grasbrände zu beiden Seiten des Wirtschaftsweges parallel zur K 65 in einer Böschung. Insgesamt verbrannten 5 Quadratmeter. Von einer Fremdeinwirkung wird ausgegangen. Dem Melder des Feuers fiel einige Zeit vorher ein junger Mann auf einem eScooter auf, der mehrfach in der Nähe der Brandstelle hin- und herfuhr. Hinweise auf einen möglichen Verursacher bitte an die Polizei Andernach.

Verkehrsunfallflucht

56218 Mülheim-Kärlich, Ringstraße, 30.06.23, 18:00h - 01.07.23, 08:00h

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug (VW, Transporter, Crafter) unmittelbar vor dem Hotel Grüters am Fahrbahnrand. Als er heute Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am Rücklicht hinten links fest. Eine selbst durchgeführte Nachbarschaftsbefragung verläuft negativ. Eine Mitteilung am Fahrzeug war ebenfalls keine vorhanden. Der Verursacher hat sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund er Höhe des Schadens ist davon auszugehen, dass der Verursacher beim Vorbeifahren am VW-Crafter diesen mit dem Außenspiegel touchiert hat. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem Transportfahrzeug. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeidienststelle Andernach.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

56626 Andernach, Koblenzer Straße/Werftstraße, 01.07.23, 12:40h

Der vermeintliche Verursacher befährt die Koblenzer Straße aus Richtung Andernach kommend in Richtung Weißenthurm mit seinem Skoda-Roomstrer. und will an der Kreuzung Koblenzer Straße/Werftstraße nach links in die Werftstraße abbiegen Der Unfallgegner befährt ebenfalls die Koblenzer Straße in entgegengesetzter Richtung mit seinem Mercedes-Benz. Der Fahrer des Roomster übersieht beim Abbiegen nach links den geradeausfahrenden, bevorrechtigten Mercedesfahrer und versucht noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, eine Kollision kann jedoch nicht verhindert werden. Durch den Aufprall wird die Beifahrerin des Skoda-Roomster leicht verletzt. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Andernach aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

56626 Andernach, Karlstraße, 29.06.23, 06:15h - 29.06.23, 17:30h

Der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht erscheint auf der Polizeidienststelle Andernach und gab an, dass er seinen Pkw (Toyota, Auris) in der Karlstraße gegen 06:15 Uhr abgestellt habe. Gegen 17:30 Uhr sei er zum Fahrzeug zurückgekehrt und nach Hause gefahren. Dort habe er dann den Schaden an seinem linken vorderen Kotflügel entdeckt. Hinweise auf einen Täter konnte er nicht benennen. Er habe schon bei einem in der Nähe befindlichen Barbier gegenüber nachgefragt jedoch ohne Erfolg. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Andernach

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln 56626 Andernach, Agrippastraße, 02.07.23, 02:30h

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle können bei dem Fahrer eines Ford-Fusion drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der Konsum von Betäubungsmitteln wurde jedoch vehement abgestritten. Während des Versuches einen Urin-Schnelltest durchzuführen versuchte der Fahrer Spucke und Wasser in den Urinbecher zu füllen um einen negativen Test vorzuweisen. Dies wurde jedoch bemerkt. Bei der Durchsuchung der Person wird noch ein kleiner Pfeiffenkopf mit Restanhaftungen von weiteren Betäubungsmitteln aufgefunden. Ein anschließender Drogenschnelltest bei dem Fahrer verlief positiv. Somit wurde das Fahrzeug vor Ort geparkt und der Führerschein präventiv sichergestellt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen $24a II STVG sowie nach 29 BTMG wird von Seiten der Polizei gefertigt.

