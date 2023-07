Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Entwendete Terrassenplatten aus Basalt von gut einsehbarer Hotelterrasse.

Burgen (ots)

Vergangene Woche wurden in den frühen Nachmittagstunden an einem leerstehenden Hotel Terrassenplatten aus Basalt entwendet. Die Hotelterrasse liegt leicht erhöht direkt an der alten Moselstraße und ist auch von der nur wenige Meter entfernten B49 gut einsehbar. Ein Zeuge beschreibt arbeitsteiliges Handeln zweier Täter. Eine Person löste die Platten auf der Terrasse und reichte sie über das Geländer an den zweiten Täter, der sie in eine Schubkarre zum Abtransport lud. Eingesetzte Fahrzeuge wurden nicht beobachtet. Bemerkenswert ist, dass die Täter "am hellen Tag" ungeniert vorgingen und keine Anstalten machten, die Tat zu verdecken.

Hinweise an die Polizeiwache Brodenbach

