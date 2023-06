Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermehrte Verkehrskontrollen

Bendorf (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden in der 26. Kalenderwoche mehrere Verkehrskontrollen in der Straße "An der Kapelle" in Bendorf durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Anliegerstraße und die Durchfahrt ist für andere Verkehrsteilnehmer untersagt. Die Straße wird häufig als Abkürzung von Anwohnern aus Sayn genutzt, welche die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten nach Mülhofen bringen. Der Verstoß wird im Bußgeldkatalog mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 EUR festgesetzt. Bei Vorsatz kann die Geldbuße verdoppelt werden. Bei den Kontrollen wurden bis zu 30 Verstöße innerhalb von einer halben Stunde festgestellt. Aus diesem Grund werden dort in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen von der PI Bendorf durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell