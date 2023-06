POL-PDKO: Sachbeschädigung an Barbershop

Bendorf (ots) - Am 29.06.2023, gegen 13:00 Uhr, befuhr der 86-Jährige Fahrer mit seinem VW Golf die B42 in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Anschlussstelle zur A48 wurde dieser von einem unbekannten PKW geschnitten. Dadurch kam es zu einem Verkehrsunfall und der 86-Jährige Mann wurde dabei leicht verletzt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: ...

