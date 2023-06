Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B421 zwischen Dickenschied und Kirchberg

Simmern (ots)

Am 28.06.2023 gegen 16:14 Uhr kommt es auf der B421 Ortsausgang Kirchberg in Fahrtrichtung Dickenschied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr das Krad aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und ungenügenden Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden PKW auf. Dieser musste zuvor aufgrund eines vor ihm abbiegenden PKW verkehrsbedingt abbremsen. Durch die Kollision erlitt der Kradfahrer schwerste Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der auf dem Krad befindliche Sozius wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Die Insassen des PKW blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die B421 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurden Schaulustige und sogenannte "Gaffer" festgestellt. Zum Teil gefertigtes Bild- und Videomaterial musste durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Die Betroffenen erwartet nun ein Strafverfahren.

