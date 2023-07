Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Kind-Zeugen gesucht !

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Freitag, dem 30.06.2023, gegen 14:05 Uhr ereignete sich in der Poststraße in Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 8-jährigen Kind. Das Kind befuhr mit seinem Cityroller den Gehweg der Poststraße. Ein bislang unbekannter roter Pkw befuhr die Poststraße aus Richtung Reihe Bäume kommend in Fahrtrichtung Kurfürstenstraße. In Höhe der evangelischen Kirche beabsichtigte das Kind die Straße fahrend zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem von rechts kommenden Pkw und dem Kind. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine hilfsbereite Fußgängerin kümmerte sich um den verletzten Jungen. Vater und Sohn erschienen am Folgetag bei hiesiger Dienststelle und zeigten den Vorfall an. Die Polizeiinspektion Andernach bittet die hilfsbereite Fußgängerin, den Fahrer des Pkw sowie potentielle Unfallzeugen sich zu melden.

