POL-HS: Internetbetrug

Wassenberg (ots) - Am Dienstag, 13. Juni, gegen 23.25 Uhr, bemerkten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg während ihrer Streifenfahrt einen Pkw Audi mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit an der Kreuzung Rurtalstraße / L 117 aus Richtung Effeld kommend nach links in Richtung Wassenberg abbog. Dabei fuhr der Fahrer verbotswidrig links an der Verkehrsinsel vorbei und beschleunigte wieder stark. Die Beamten beschlossen, den ...

