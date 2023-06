Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Gartenmauer geprallt

Wassenberg (ots)

Am Dienstag, 13. Juni, gegen 23.25 Uhr, bemerkten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg während ihrer Streifenfahrt einen Pkw Audi mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit an der Kreuzung Rurtalstraße / L 117 aus Richtung Effeld kommend nach links in Richtung Wassenberg abbog. Dabei fuhr der Fahrer verbotswidrig links an der Verkehrsinsel vorbei und beschleunigte wieder stark. Die Beamten beschlossen, den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Als sie dem Fahrzeug folgten, stellten sie fest, dass der Fahrer weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung Rurtalstraße / Roermonder Straße beabsichtigte der Audi Fahrer nach links in die Roermonder Straße einzubiegen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Fahrer stieg aus und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Blumenweg. Der Flüchtige war etwa 18 bis 25 Jahre alt, 160 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug ein blaues T-Shirt und eine lange, dunkelblaue Hose. Ermittlungen ergaben, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht für diesen Pkw ausgestellt wurde. Der Wagen wurde sichergestellt und die Beamten sicherten darin Spuren. Er war nicht für den Verkehr zugelassen. Eine Strafanzeige gegen den bislang unbekannten Fahrer wurde gefertigt und die Ermittlungen zur Feststellung seiner Identität aufgenommen.

