POL-HS: Bei Geldwechseltrick Debitkarte entwendet

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Montagnachmittag (12. Juni) sprach eine bislang unbekannte Frau gegen 13.30 Uhr in der Parkhofstraße, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, einen Mann an und bat darum, dass dieser ihr eine Zwei-Euro-Münze wechseln solle. Als der Heinsberger ihr zwei Euromünzen gab, fasste die Unbekannte an die Geldbörse des 64-Jährigen und bat um eine kleinere Stückelung. Kurz danach fiel dem Mann der Verlust seiner EC-Karte auf, die er noch zuvor beim Discounter für den Bezahlvorgang an der Kasse genutzt hatte. Die Täterin war etwa 170 Zentimeter groß und hatte eine normale Figur. Sie trug ein braunes Oberteil und hatte dunkle schulterlange Haare. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

