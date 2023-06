Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schuppen an Reithalle abgebrannt

Gangelt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend (12. Juni) gegen 23 Uhr in einer Feldgemarkung in der Nähe des Krankenhauses ein an eine Reithalle angrenzender Schuppen in Brand, der als Lager für Heu und Stroh diente. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schuppen brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Durch die starke Hitzeentwicklung entstanden jedoch Schäden an der Außenfassade der Reithalle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

