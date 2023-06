Erkelenz (ots) - Am 11. Juni (Sonntag) kam es gegen 02.30 Uhr am Vorplatz des Ziegelweiherparks an der Nordpro-menade zu einer Körperverletzung, bei der ein 19-Jähriger verletzt wurde. Er gab an, von einer unbe-kannten männlichen Person gewürgt und danach mehrmals gegen das rechte Ohr geschlagen worden zu sein. Der Tatort befand sich in unmittelbarer Nähe zum ...

mehr