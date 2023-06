Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Körperverletzung am Ziegelweiherpark

Erkelenz (ots)

Am 11. Juni (Sonntag) kam es gegen 02.30 Uhr am Vorplatz des Ziegelweiherparks an der Nordpro-menade zu einer Körperverletzung, bei der ein 19-Jähriger verletzt wurde. Er gab an, von einer unbe-kannten männlichen Person gewürgt und danach mehrmals gegen das rechte Ohr geschlagen worden zu sein. Der Tatort befand sich in unmittelbarer Nähe zum Burgplatz, wo am Wochenende eine Kirmes stattfand. Der Täter soll etwa 20 bis 23 Jahre alt, zirka 185 bis 190 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet gewesen zu sein. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Er-kelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die In-ternetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

