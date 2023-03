POL-SN: Fahrzeugführerin nach Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots) - In der Zeit vom 2.3. bis 3.3. drangen unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in eine Lagerhalle an der Otto-Weltzien-Straße in Schwerin-Görries ein. Aus dem Gebäude wurden ersten Erkenntnissen nach Werkzeuge sowie Spirituosen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 2.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin ...

