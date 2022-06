Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb nach Widerstand festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag, 11.06.2022, wurde ein 23-jähriger Euskirchener nach einem Ladendiebstahl und erheblichem Widerstand vorläufig festgenommen. Gegen 15:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts an der Rathausallee in Sankt Augustin den 23-Jährigen, wie dieser ein Paar Turnschuhe in seinen Rucksack legte und die elektronischen Sicherheitsetiketten mit Alufolie präparierte. Später konnte festgestellt werden, dass er bereits ein weiteres Paar Schuhe in seinen Rucksack gelegt hatte.

Die Mitarbeiterin forderte den Dieb sofort auf, die Schuhe aus dem Rucksack zu nehmen, ansonsten würde sie die Polizei alarmieren. Der Mann wurde zwischenzeitlich immer aggressiver, ließ aber den Rucksack fallen und ging in Richtung Geschäftsausgang. Um eine körperliche Konfrontation zu vermeiden, ließ ihn die Zeugin passieren. Sie kontaktierte aber einen Security-Mitarbeiter des Einkaufzentrums, der die Verfolgung des flüchtigen Mannes, bis zum Eintreffen der Polizeibeamten, übernahm. Der Tatverdächtige bemerkte seinen Verfolger und nahm einen Gürtel in die Hand, den er vor sich her schleuderte, um nicht angefasst zu werden. Anschließend lief er in Richtung S-Bahn Haltestelle "Sankt Augustin Zentrum".

Da der 23-Jährige auch bei Eintreffen der Polizeibeamten den Gürtel vor sich her schleuderte, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und die Handfesseln angelegt. Bei der Fahrt in das Polizeigewahrsam wehrte sich der Mann und versuchte die Beamten zu treten und anzuspucken. Im Polizeigewahrsam wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten blieben dienstfähig und unverletzt.

Der Euskirchener wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Ladendiebstahl und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell