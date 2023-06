Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Übach-Palenberg (ots)

Im Kreuzungsbereich Roermonder Straße / Friedensstraße ereignete sich am Mittwoch (14. Juni), gegen 1.35 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 37-jährige Frau aus Herzogenrath fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Roermonder Straße in Richtung der Kreuzung Friedensstraße. An der dortigen Lichtzeichenanlage fuhr sie nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Sittard kam. Durch den Aufprall wurden der Niederländer sowie sein Beifahrer leicht verletzt. Die Herzogenratherin zog sich schwere Verletzungen zu. Alle drei wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden und der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell