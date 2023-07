POL-PDKO: Verkehrsunfall nach Ölspur

Bendorf (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden in der 26. Kalenderwoche mehrere Verkehrskontrollen in der Straße "An der Kapelle" in Bendorf durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Anliegerstraße und die Durchfahrt ist für andere Verkehrsteilnehmer untersagt. Die Straße wird häufig als Abkürzung von Anwohnern aus Sayn genutzt, welche die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten nach Mülhofen ...

mehr